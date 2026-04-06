Командир авиакорпуса Северного флота генерал-лейтенант Отрощенко погиб при крушении Ан-26 в Крыму
На борту было семь членов экипажа и 23 пассажира
Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб в результате крушения самолета Ан-26 в Крыму. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании, начав его с минуты молчания.


По словам губернатора, на борту потерпевшего крушение самолета были североморцы, включая командующего авиацией флота Александра Отрощенко. Губернатор подчеркнул, что встречался с ним за несколько дней до катастрофы.


Напомним, 31 марта в районе села Куйбышево в Крыму разбился Ан-26. По данным Следственного комитета, на борту находились семь членов экипажа и 23 пассажира. Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. Все находившиеся на борту погибли.

#крым #авиакатастрофа #ан-26
