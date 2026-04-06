В Кузбассе пропал 23-летний Герой России Алексей Асылханов

Сотрудники полиции Кемеровской области разыскивают 23-летнего Алексея Асылханова — Героя России, участника специальной военной операции. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.





По данным ведомства, днем 3 апреля молодой человек ушел из дома на улице Фестивальной в Юрге и не вернулся. На утро понедельника поиски результатов не дали.





В полиции распространили приметы пропавшего: на вид 20–25 лет, рост 175 см, темные волосы, карие глаза. Особая примета — протез правой ноги. Был одет в черную кепку, черную куртку, черные штаны и кроссовки, при себе имел черную кожаную сумку и пакет.





Рядовой Асылханов в зоне СВО уничтожил 15 танков и 50 боевых машин, а также множество военных ВСУ. В декабре 2024 года ему вручили Золотую Звезду Героя. После ранения он вернулся в Кузбасс и стал педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.