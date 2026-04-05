Умер создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов

Генеральный директор и генеральный конструктор АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» (Реутов), Герой Труда России Александр Леонов, скончался на 75-м году жизни. Об этом пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении Леонова и пресс-службу предприятия.





Под руководством Леонова велась разработка ракетных комплексов, включая гиперзвуковую ракету «Циркон» — российскую корабельную крылатую ракету для поражения надводных и наземных целей. Она входит в состав комплекса 3К22, принятого на вооружение в январе 2023 года.





Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в Моршанске Тамбовской области. В 1975 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Летательные аппараты» и с того же года работал в ЦКБ машиностроения (с 1983-го — «НПО машиностроения»), пройдя путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия.





Генеральным директором корпорации он был назначен в ноябре 2007 года.