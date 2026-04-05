В Дербентском районе Дагестана началась массовая эвакуация из-за угрозы подтопления

В Дербентском районе Дагестана началась эвакуация населения из-за угрозы подтопления, сообщили в МЧС России. Причиной стало переполнение Геджухского водохранилища.





Под угрозой подтопления находятся несколько микрорайонов поселка Мамедкала — Заречная, Михайловка, Дузлак, Сулепа, Урсун и Планы. Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, из них 823 ребенка.





Для размещения эвакуированных развернуты четыре пункта временного размещения в поселке Мамедкала и селе Чинар. Людей также размещают у родственников.





Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев сообщил, что около 800 домохозяйств уже эвакуированы. Им оказывается необходимая помощь, включая горячее питание.





Это второе масштабное наводнение в Дагестане за последнюю неделю. Сильные ливни вновь подтопили дороги и придомовые территории. В 139 населенных пунктах республики произошли аварийные отключения электроэнергии из-за замыканий на ЛЭП.





Ранее 5 апреля в Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом, жильцов эвакуировали заранее.





В селе Кирки Кайтагского района произошел сход оползня, сообщил глава района Запир Гасанов. В результате разрушен один жилой дом, еще два повреждены. Местная жительница погибла.