В Дербентском районе Дагестана началась массовая эвакуация из-за угрозы подтопления
Планируется вывезти 4165 человек, включая 823 ребенка
В Дербентском районе Дагестана началась массовая эвакуация из-за угрозы подтопления

Планируется вывезти 4165 человек, включая 823 ребенка

В Дербентском районе Дагестана началась эвакуация населения из-за угрозы подтопления, сообщили в МЧС России. Причиной стало переполнение Геджухского водохранилища. 


Под угрозой подтопления находятся несколько микрорайонов поселка Мамедкала — Заречная, Михайловка, Дузлак, Сулепа, Урсун и Планы. Всего планируется вывезти в безопасную зону 4165 человек, из них 823 ребенка. 


Для размещения эвакуированных развернуты четыре пункта временного размещения в поселке Мамедкала и селе Чинар. Людей также размещают у родственников. 


Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев сообщил, что около 800 домохозяйств уже эвакуированы. Им оказывается необходимая помощь, включая горячее питание. 


Это второе масштабное наводнение в Дагестане за последнюю неделю. Сильные ливни вновь подтопили дороги и придомовые территории. В 139 населенных пунктах республики произошли аварийные отключения электроэнергии из-за замыканий на ЛЭП. 


Ранее 5 апреля в Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом, жильцов эвакуировали заранее. 


В селе Кирки Кайтагского района произошел сход оползня, сообщил глава района Запир Гасанов. В результате разрушен один жилой дом, еще два повреждены. Местная жительница погибла. 

#чс #эвакуация #дагестан #подтопление #дождь
