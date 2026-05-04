8 и 9 мая в честь Дня Победы объявляется перемирие

Перемирие объявляется 8 и 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны России, уточнив, что это решение президента Владимира Путина.





В ведомстве подчеркнули, что обратили внимание на заявление Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества с угрозами удара по Москве 9 мая. Российские военные предпримут все меры для обеспечения безопасности мероприятий.





«В случае попыток киевского режима реализовать преступные планы и сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева», — говорится в сообщении.





В министерстве добавили, что ранее по гуманитарным соображениям воздерживались от подобных действий, и предупредили жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город.





Владимир Путин предложил объявить перемирие на период празднования Дня Победы 29 апреля в телефонном разговоре с Дональдом Трампом.





По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия намерена прекратить огонь безотносительно согласия или отказа Украины от временного перемирия.