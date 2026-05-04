В двух городах России отменили парады на 9 Мая

Военные парады в честь Дня Победы в Воронеже и Великом Новгороде не состоятся из соображений безопасности. Об этом в своих соцсетях сообщили Александр Гусев и Александр Дронов.





Гусев отметил, что Киев, терпя поражения на поле боя, наращивает террористическую активность в российском тылу. В связи с этим власти не могут поставить под удар граждан, а парад — это всегда массовое скопление людей, что «увеличивает соблазн врага устроить провокации».





Дронов, в свою очередь, заявил, что отмена парада в Великом Новгороде не должна сказаться на настроении горожан, и призвал не забывать о ветеранах: поздравить их лично или по телефону.





Кроме того, во всех округах намерены создать праздничное настроение: запланировано более 200 концертов, около 170 фестивалей и бесплатные показы фильмов.





Ранее в Минобороны России сообщили, что парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве в усеченном формате: без колонны техники и участия воспитанников суворовских и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов.