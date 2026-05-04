В центре Лейпцига автомобиль протаранил толпу людей

Автомобиль протаранил группу людей в центре немецкого Лейпцига. Есть погибшие и пострадавшие, сообщает газета Berliner Zeitung. Водитель задержан.





По данным издания, инцидент произошел в историческом центре города — на торговой улице. На место прибыли более 10 машин скорой помощи и медицинский вертолет. В больницах заявили о «массовом поступлении раненых» и мобилизации персонала.





В полиции ситуацию назвали «неясной», отметив, что водитель ехал на высокой скорости. По информации очевидцев, нескольким пострадавшим проводили реанимационные мероприятия.





По данным газеты Bild, пострадали не менее восьми человек. Был ли это несчастный случай или злой умысел, не уточняется.