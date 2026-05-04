Первый начальник войск РХБЗ России генерал-полковник Петров найден мертвым в Москве

В Москве в Доме на набережной обнаружено тело генерал-полковника в отставке Станислава Петрова. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС, РИА Новости и «Известия».





Бывшему военачальнику было 87 лет, в последнее время он тяжело болел. По данным источников, предварительная причина смерти — самоубийство. Мужчину нашли в квартире, сидящим на стуле на кухне.





Прощание и похороны состоятся 8 мая на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.





Петров поступил на службу в 1959 году, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 1989 по 1991 год командовал Войсками химзащиты СССР, а затем стал первым начальником войск РХБЗ России, оставшись на посту до 2001 года. Также он работал главным редактором журнала «Вестник Войск РХБ защиты».