На лайнере, где трое погибли от хантавируса, находится россиянин

Один россиянин входит в состав экипажа нидерландского лайнера MV Hondius, где три человека погибли от хантавируса. Об этом рассказала представитель владеющей судном компании Oceanwide Expeditions Кики Хиршфелдт.





Представитель судовладельческой компании добавила, что помимо россиянина в состав экипажа входят еще пять граждан Украины. Она не привела подробностей о состоянии их здоровья, пишет ТАСС со ссылкой на ее заявление.





Пассажиры лайнера — граждане Нидерландов, Испании, Франции, Великобритании, США и еще десятка стран, рассказала Хиршфелдт.





Сейчас судно под флагом Нидерландов стоит на якоре у побережья Кабо-Верде. Власти Кабо-Верде и Нидерландов заявили, что готовы помочь в эвакуации находящихся на лайнере.





По информации Всемирной организации здравоохранения, от хантавируса на MV Hondius погибли как минимум три человека, еще несколько заразились.





В Роспотребнадзоре ранее 4 мая заявили, что держат ситуацию на контроле и отметили, что вакцины от хантавируса нет.