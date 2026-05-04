Новости
Новости 18+
St
На лайнере, где трое погибли от хантавируса, находится россиянин
18+
Пока о состоянии его здоровья неизвестно undefined
Новости

На лайнере, где трое погибли от хантавируса, находится россиянин

Пока о состоянии его здоровья неизвестно

Один россиянин входит в состав экипажа нидерландского лайнера MV Hondius, где три человека погибли от хантавируса. Об этом рассказала представитель владеющей судном компании Oceanwide Expeditions Кики Хиршфелдт.


Представитель судовладельческой компании добавила, что помимо россиянина в состав экипажа входят еще пять граждан Украины. Она не привела подробностей о состоянии их здоровья, пишет ТАСС со ссылкой на ее заявление.


Пассажиры лайнера — граждане Нидерландов, Испании, Франции, Великобритании, США и еще десятка стран, рассказала Хиршфелдт.


Сейчас судно под флагом Нидерландов стоит на якоре у побережья Кабо-Верде. Власти Кабо-Верде и Нидерландов заявили, что готовы помочь в эвакуации находящихся на лайнере.


По информации Всемирной организации здравоохранения, от хантавируса на MV Hondius погибли как минимум три человека, еще несколько заразились.


В Роспотребнадзоре ранее 4 мая заявили, что держат ситуацию на контроле и отметили, что вакцины от хантавируса нет.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK

Трое погибших, лайнер на карантине: В Роспотребнадзоре заявили, что вакцины от хантавируса нет

Заболевших может быть больше 4 мая 2026
Dailystorm - Трое погибших, лайнер на карантине: В Роспотребнадзоре заявили, что вакцины от хантавируса нет
#россиянин #хантавирус #лайнер
Загрузка...
Загрузка...