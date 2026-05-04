В Крыму у мальчика в руках взорвался боеприпас, который он нашел около заброшенного здания

В Советском районе Крыма 12-летний мальчик получил травму руки при взрыве боеприпаса. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.





Днем ребенок вместе с другом гулял возле заброшенного здания, где они обнаружили взрывоопасный предмет. Как только школьник взял его в руки, произошла детонация.





Мальчика госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с использованием предмета в качестве оружия, а также незаконном обращении с боеприпасами. Прокуратура Крыма также организовала проверку.