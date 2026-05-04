Новости
Новости 18+
St
В Крыму у мальчика в руках взорвался боеприпас, который он нашел около заброшенного здания
18+
Школьник госпитализирован с травмой руки undefined
Новости

В Крыму у мальчика в руках взорвался боеприпас, который он нашел около заброшенного здания

Школьник госпитализирован с травмой руки

В Советском районе Крыма 12-летний мальчик получил травму руки при взрыве боеприпаса. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. 


Днем ребенок вместе с другом гулял возле заброшенного здания, где они обнаружили взрывоопасный предмет. Как только школьник взял его в руки, произошла детонация.


Мальчика госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую помощь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с использованием предмета в качестве оружия, а также незаконном обращении с боеприпасами. Прокуратура Крыма также организовала проверку.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#крым #взрыв #ребенок #боеприпасы
Загрузка...
Загрузка...