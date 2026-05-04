МЧС ищет женщину, которая спасла тонущего школьника на озере в Казани

Жительница Казани спасла восьмилетнего мальчика: он катался на озере на надувном матрасе, но в какой-то момент тот перевернулся, и ребенок стал тонуть. В местном управлении МЧС сообщили Daily Storm, что ведут поиски гражданки, чтобы поощрить ее за героический поступок.





«У нас существует практика поощрения людей, которые спасают других, попавших в беду. Пока вопрос с этой женщиной находится в проработке. Сначала надо найти человека. Как показывает практика, не всегда это удается. Некоторые люди совершают такие героические поступки абсолютно анонимно. МЧС сейчас ищет эту женщину, вытащившую мальчика. Если ее найдут и решение о поощрении примет начальник главного управления, женщина получит награду», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан.





Мальчик обессилел и звал на помощь. Женщина, которая приехала на рыбалку с мужем, немедля бросилась в воду. Она перевернула ребенка на спину и потащила к берегу, где передала своему супругу.





По утверждению женщины, на берегу также находились люди, однако никто из них не решился плыть школьнику на помощь. Как сообщает РЕН-ТВ, когда на место вызвали скорую и полицию, мальчик сбежал. После своего спасения он на самочувствие не жаловался.