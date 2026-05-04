«Московская весна»: гастрономическая карта России на Тверском бульваре
Гости могут попробовать все — от сыров Адыгеи до рыбных деликатесов Севера
С 1 по 11 мая в Москве проходит фестиваль «Московская весна», приуроченный к Дню Победы и объявленному Году единства народов России. На 30 площадках по всей столице представлена культура многонациональной страны. Центральной точкой гастрономической программы стал Тверской бульвар.

Здесь команда поваров федерального проекта «Гастрономическая карта России» приготовила более 170 блюд. 60 мастеров кулинарии прибыли от Дальнего Востока до Арктики. Среди хитов — гигантская кулебяка, символически вместившая в себя всю страну. Каждый день проходят мастер-классы и гастрономические представления.


Параллельно на бульваре выступают артисты из регионов с народными песнями и плясками. Гости случайно попавшие на праздник, признаются, что зажигательная лезгинка и другие танцы подняли им настроение.


Ярмарка предлагает настоящее путешествие по России: сыры Адыгеи, редкая рыба с чистых озер Таймыра, сушеные и соленые грибы из Новгородских лесов. Республика Саха (Якутия) привезла древние музыкальные инструменты — хомус и бубен, чтобы завлекать посетителей арктической кухней.


Для желающих провести время с пользой проходят ремесленные мастер-классы: работа на токарном станке, сборка деревянных игрушек (кораблики, грузовики, самолеты), роспись горшков в технике «Московская мозаика».


Также на фестивале работают «Домики добра», куда можно принести вещи для участников СВО и детей из Новороссии. Площадки открыты в будни с 11:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 21:00. 


Подробности, а также расписание мастер-классов и концертов можно узнать на сайте проекта.

