«Московская весна»: гастрономическая карта России на Тверском бульваре

Здесь команда поваров федерального проекта «Гастрономическая карта России» приготовила более 170 блюд. 60 мастеров кулинарии прибыли от Дальнего Востока до Арктики. Среди хитов — гигантская кулебяка, символически вместившая в себя всю страну. Каждый день проходят мастер-классы и гастрономические представления.





Параллельно на бульваре выступают артисты из регионов с народными песнями и плясками. Гости случайно попавшие на праздник, признаются, что зажигательная лезгинка и другие танцы подняли им настроение.





Ярмарка предлагает настоящее путешествие по России: сыры Адыгеи, редкая рыба с чистых озер Таймыра, сушеные и соленые грибы из Новгородских лесов. Республика Саха (Якутия) привезла древние музыкальные инструменты — хомус и бубен, чтобы завлекать посетителей арктической кухней.





Для желающих провести время с пользой проходят ремесленные мастер-классы: работа на токарном станке, сборка деревянных игрушек (кораблики, грузовики, самолеты), роспись горшков в технике «Московская мозаика».





Также на фестивале работают «Домики добра», куда можно принести вещи для участников СВО и детей из Новороссии. Площадки открыты в будни с 11:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 21:00.





Подробности, а также расписание мастер-классов и концертов можно узнать на сайте проекта.