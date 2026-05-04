Педагог Казека: Сервис «Цифровой учитель» стал колоссальным подспорьем в работе

Московские педагоги отмечают, что сервис «Цифровой учитель» в «Московской электронной школе» (МЭШ) позволяет существенно экономить рабочее время. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала учитель математики школы №883 Елена Казека.





По ее словам, платформа предоставляет готовые материалы, автоматически проверяет задания и снимает с учителя значительную часть рутинной нагрузки. Сервис содержит обширный банк заданий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а также наглядные чертежи, которые помогают ученикам лучше усваивать материал.





Школьники получают доступ к справочным материалам и видеоразборам типовых заданий. Елена Казека подчеркнула, что особенно полезен «Цифровой учитель» на уроках математики: учителя используют его практически на каждом уроке, а ученики положительно отзываются о его доступности и наглядности.





Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала учебного года ИИ-сервисом воспользовались более 19 миллионов раз. Школьники решили свыше 66 миллионов задач, а всего «Цифрового учителя» используют более 1,7 миллиона учеников, родителей и педагогов.





Сервис работает в двух форматах. В первом школьник проходит тест, после чего система подбирает индивидуальную программу. Во втором учитель выдает задания, а алгоритмы корректируют обучение в реальном времени. «Цифровой учитель» появился в 2024 году и регулярно пополняется новыми материалами — по вероятности и статистике, английскому языку (уровни A1–B1) и другим предметам. Он доступен в веб-версии электронного дневника и в мобильном приложении «Дневник МЭШ».





МЭШ — совместный проект департамента образования и науки и департамента информационных технологий. Платформой пользуются более 1,2 миллиона школьников, свыше 1,8 миллиона родителей и около 70 тысяч педагогов.