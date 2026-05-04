Сотрудники «Мираторга» ранены в результате удара ВСУ из «Града» по Брянской области

Семь человек пострадали в результате удара украинской армии по территории агропромышленного холдинга «Мираторг» в селе Бровничи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.





ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град». Раненых работников доставили в больницу, где им оказали всю необходимую помощь. Однако, по словам главы региона, во время эвакуации пострадавших ВСУ попытались нанести повторный удар — уже с помощью FPV-дронов.





В результате атаки повреждены производственные помещения. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.