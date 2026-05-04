«Ты безоружен. Я не буду в тебя стрелять». The Guardian рассказала, как россиянин и украинец провели две недели в блиндаже

Украинец Вадим Летунов попал в плен к россиянину на две недели, а затем поменялся с ним местами, сообщает британский журналист The Guardian Люк Хардинг. Российский военный не стал стрелять в мужчину, потому что тот был безоружен. Две недели под землей продолжалась «сюрреалистическая и удивительная история выживания», «пока два солдата знакомились друг с другом», пишет корреспондент.





Украинец Летунов вспоминает, что мина упала на окоп, где он прятался с сослуживцем: «Я посмотрел вверх, а у нас нет крыши. Все взорвалось».





В носках он побежал в сторону других украинских солдат и зашел в укрепленную позицию среди деревьев, вход в которую был накрыт одеялом. Там он встретил мужчину в форме, который целился в него из автомата.





«Я сказал ему, что я с такой-то бригадой и что меня бомбили. Парень сказал: «Заходи». Ну, я зашел. И тут я услышал его акцент. Он был русским», — говорит Летунов. «Я сказал: «Ты не из нас, правда? Пожалуйста, не убивай меня».





Россиянин Никита приказал Летунову пройти в подземную камеру и сказал: «Ты безоружен. Я не буду в тебя стрелять», сообщает газета. Никита показал украинцу самодельный христианский крест из двух деревянных досок, на котором было написано «Спаси и сохрани». На стенах блиндажа висели письма от российских школьников.





Солдаты провели под землей две недели. По воспоминаниям украинца, провизию россиянину доставлял дрон.





Когда один из пальцев на ноге Летунова почернел от гангрены, он якобы попросил россиянина застрелить его на улице, чтобы его тело увидели и вернули семье, но тот отказался.





Через какое-то время оба вышли из блиндажа за водой и увидели украинский дрон над ними. По словам Вадима Летунова, он повесил табличку со своим позывным и кричал, что он украинец. Сначала ему не поверили, но потом сослуживцы признали в нем своего пропавшего товарища.





Затем с дрона россиянину и украинцу сбросили воду и еду, а через некоторое время внезапно приехал украинский бронеавтомобиль. По словам Летунова, он обещал сослуживцам, что с россиянином будут хорошо обращаться в плену. Он говорит, что вскоре за Никитой пришли сотрудники СБУ Украины и забрали его. Вероятно, его обменяют на украинских военнопленных, сообщает газета.





Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел 24 апреля при посредничестве США и ОАЭ. Тогда он состоялся по формуле «193 на 193». До этого, 11 апреля, при посредничестве ОАЭ в Россию вернули 175 пленных.