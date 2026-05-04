Зеленский допустил удар по параду в честь 9 Мая в Москве

Украинский беспилотник может прилететь по Параду Победы в честь 9 Мая в Москве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.





«Украинские дроны могут также прилететь», — сказал политик на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване.





Напомним, ранее Зеленский поручил своим представителям связаться с окружением президента США Дональда Трампа, чтобы прояснить условия российского предложения о временном прекращении огня в честь Дня Победы. Тогда он говорил о заинтересованности Киева в долгосрочном перемирии, а не временном.





В Кремле говорили, что возможность прекращения боевых действий на этот период рассматривается. Однако точные сроки еще не определены.