Зеленский допустил удар по параду в честь 9 Мая в Москве
Он заявил, что туда может прилететь дрон undefined
Украинский беспилотник может прилететь по Параду Победы в честь 9 Мая в Москве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.


«Украинские дроны могут также прилететь», — сказал политик на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване.


Напомним, ранее Зеленский поручил своим представителям связаться с окружением президента США Дональда Трампа, чтобы прояснить условия российского предложения о временном прекращении огня в честь Дня Победы. Тогда он говорил о заинтересованности Киева в долгосрочном перемирии, а не временном.


В Кремле говорили, что возможность прекращения боевых действий на этот период рассматривается. Однако точные сроки еще не определены.

