Зеленский запросил у команды Трампа детали перемирия на 9 Мая, предложенного Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям выйти на связь с окружением президента США Дональда Трампа, чтобы прояснить условия российского предложения о временном прекращении огня в честь Дня Победы. Об этом он сообщил в Telegram-канале.





Он подчеркнул, что Киев настаивает на длительном перемирии, а не на краткосрочной паузе.





Днем ранее Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил о готовности объявить перемирие на период празднования 9 Мая. Американский лидер инициативу одобрил, назвав эту дату символом общей победы над нацизмом.





В последний раз перемирие было объявлено на Пасху. Тогда стороны обвинили друг друга в его нарушении.