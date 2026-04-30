Зеленский запросил у команды Трампа детали перемирия на 9 Мая, предложенного Путиным

Он заявил, что заинтересован в длительной остановке боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим представителям выйти на связь с окружением президента США Дональда Трампа, чтобы прояснить условия российского предложения о временном прекращении огня в честь Дня Победы. Об этом он сообщил в Telegram-канале.


Он подчеркнул, что Киев настаивает на длительном перемирии, а не на краткосрочной паузе.


Днем ранее Путин в телефонном разговоре с Трампом заявил о готовности объявить перемирие на период празднования 9 Мая. Американский лидер инициативу одобрил, назвав эту дату символом общей победы над нацизмом.


В последний раз перемирие было объявлено на Пасху. Тогда стороны обвинили друг друга в его нарушении.

