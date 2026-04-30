Трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае, пока их мать была в магазине
СК возбудил уголовное дело
Трое детей погибли при пожаре в поселке Дубинино Красноярского края, пока их родителей не было дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.


По предварительным данным, в квартире дома на улице Кишиневской проживала семья, в которой воспитывались шестеро детей. Днем 30 апреля мать отлучилась в магазин, трое детей от одного до четырех лет остались одни. Глава семьи в это время был на работе. Других детей тоже не было дома.


Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности трем лицам. В ходе проверки они установят причину пожара и другие обстоятельства трагедии, а также проверят условия проживания и воспитания детей.

#дети #пожар #красноярский край #гибель
