Трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае, пока их мать была в магазине

Трое детей погибли при пожаре в поселке Дубинино Красноярского края, пока их родителей не было дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.





По предварительным данным, в квартире дома на улице Кишиневской проживала семья, в которой воспитывались шестеро детей. Днем 30 апреля мать отлучилась в магазин, трое детей от одного до четырех лет остались одни. Глава семьи в это время был на работе. Других детей тоже не было дома.





Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности трем лицам. В ходе проверки они установят причину пожара и другие обстоятельства трагедии, а также проверят условия проживания и воспитания детей.