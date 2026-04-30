Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ и ОГЭ

Рособрнадзор запретил организаторам и сотрудникам правопорядка досматривать вещи школьников на ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений.





Работники пункта проведения экзамена могут проверить ученика с помощью стационарных или переносных металлоискателей на наличие запрещенных средств: телефонов, аудио- и видеоаппаратуры, шпаргалок, средств хранения и передачи информации. Однако прикасаться к выпускникам и их вещам нельзя.





Если металлоискатель сработал, организатор обязан предложить школьнику добровольно сдать предмет в место хранения личных вещей или передать сопровождающему. При отказе ученика не допустят на экзамен. Повторный допуск в резервные сроки возможен только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.





Ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал изменения в системе государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятиклассников.