Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ и ОГЭ
Za otkazat' sdat' telefon na vkhode uchenika ne pustят na ekzamen
Рособрнадзор запретил досматривать школьников на ЕГЭ и ОГЭ

За отказ сдать телефон на входе ученика не пустят на экзамен

Рособрнадзор запретил организаторам и сотрудникам правопорядка досматривать вещи школьников на ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений.


Работники пункта проведения экзамена могут проверить ученика с помощью стационарных или переносных металлоискателей на наличие запрещенных средств: телефонов, аудио- и видеоаппаратуры, шпаргалок, средств хранения и передачи информации. Однако прикасаться к выпускникам и их вещам нельзя.


Если металлоискатель сработал, организатор обязан предложить школьнику добровольно сдать предмет в место хранения личных вещей или передать сопровождающему. При отказе ученика не допустят на экзамен. Повторный допуск в резервные сроки возможен только по решению председателя государственной экзаменационной комиссии.


Ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал изменения в системе государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятиклассников. 

#егэ #школьники #досмотр
