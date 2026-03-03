Девятиклассники будут сдавать новый устный экзамен по истории перед ОГЭ

Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал изменения в системе государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятиклассников. На заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению он заявил, что с 2027–2028 учебного года все школьники перед сдачей основного государственного экзамена будут проходить устное испытание по истории.





По словам главы ведомства, нововведение станет обязательным для всех учащихся девятых классов и будет проводиться в форме допуска к ГИА в период с января по апрель.





Кравцов подчеркнул, что устный экзамен дополнит существующую систему проверки знаний. Уже сейчас ведомство прорабатывает планы подготовки учителей и школьников к новому формату.





Министр также напомнил, что в едином государственном экзамене ранее было введено историческое сочинение. Оба новшества, по его мнению, направлены на углубленную проверку знаний по предмету.





18 февраля глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2026 году самыми популярными предметами ЕГЭ стали обществознание, информатика и биология. В пятерку наиболее востребованных также вошли физика и химия.