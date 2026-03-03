На Урале диверсанта при задержании дистанционно подорвал украинский куратор

В Свердловской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсанта, планировавшего убийство топ-менеджера оборонного завода. В пресс-службе ведомства уточнили, что при задержании злоумышленника украинский куратор «осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)».





В результате взрыва исполнитель получил ранения, несовместимые с жизнью, указали в ведомстве.





По данным следствия, куратор снабдил фигуранта поддельным российским паспортом, передал данные о месте жительства цели и два СВУ, предназначенных для подрыва автомобиля руководителя предприятия. Действуя в условиях конспирации, мужчина арендовал квартиру по фальшивым документам и забрал взрывчатку из тайника.





Это не первая попытка атаки на руководство ОПК в регионе. В сентябре 2024 года ФСБ ликвидировала агента украинской разведки, пытавшегося подорвать автомобиль главы оборонного предприятия в Свердловской области.