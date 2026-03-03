Новости
Новости 18+
St
На Урале диверсанта при задержании дистанционно подорвал украинский куратор
18+
Силовики предотвратили покушение на убийство одного из руководителей предприятия ОПК undefined
Новости

На Урале диверсанта при задержании дистанционно подорвал украинский куратор

Силовики предотвратили покушение на убийство одного из руководителей предприятия ОПК

В Свердловской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсанта, планировавшего убийство топ-менеджера оборонного завода. В пресс-службе ведомства уточнили, что при задержании злоумышленника украинский куратор «осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)».


В результате взрыва исполнитель получил ранения, несовместимые с жизнью, указали в ведомстве.


По данным следствия, куратор снабдил фигуранта поддельным российским паспортом, передал данные о месте жительства цели и два СВУ, предназначенных для подрыва автомобиля руководителя предприятия. Действуя в условиях конспирации, мужчина арендовал квартиру по фальшивым документам и забрал взрывчатку из тайника.


Это не первая попытка атаки на руководство ОПК в регионе. В сентябре 2024 года ФСБ ликвидировала агента украинской разведки, пытавшегося подорвать автомобиль главы оборонного предприятия в Свердловской области.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#фсб #покушение #екатеринбург #диверсия
Загрузка...
Загрузка...