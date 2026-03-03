FT: «Моссад» много лет следил за охранниками Али Хаменеи через взломанные дорожные камеры в Тегеране

Израильская разведка «Моссад» годами контролировала систему видеонаблюдения и сотовые сети иранской столицы, чтобы отследить график охраны и маршруты верховного лидера (рахбара) Али Хаменеи, сообщает Financial Times.





Агенты детально изучили график дежурств телохранителей рахбара, их рабочие маршруты и данные лиц, которых они должны были защищать. Изображения с уличных систем наблюдения в зашифрованном виде передавались напрямую в Тель-Авив и на военные базы на юге Израиля.





В день операции Израиль также вывел из строя ключевые узлы сотовых вышек на улице, где находилась резиденция Хаменеи. В результате телефоны охраны постоянно показывали статус «занято», что лишило сопровождение лидера возможности получить экстренные предупреждения.





Источники в разведке сообщают, что «знали Тегеран так же хорошо, как Иерусалим».





Совместная операция США и Израиля началась утром 28 февраля. Точечный удар был нанесен по резиденции аятоллы Али Хаменеи. В результате погиб 86-летний верховный лидер страны, его супруга и несколько родственников.