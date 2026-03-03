Уиткофф рассказал, что Иран «без стыда» подтвердил наличие урана для создания 11 бомб

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф раскрыл детали переговоров с Ираном, состоявшихся в начале 2026 года. В эфире Fox News он заявил, что на первой же встрече иранские переговорщики без тени смущения сообщили, что контролируют 460 кг урана с уровнем обогащения 60%, и прекрасно осознают, что этого объема хватит для 11 бомб.





Более того, как отметил спецпосланник, делегация Ирана гордилась тем, что сумела обойти все протоколы контроля и достичь такого уровня.





Иранцы также настаивали на своем «неотъемлемом праве» обогащать уран. В ответ американская сторона парировала, что у нее есть неотъемлемое право это право пресечь.





Уиткофф вспомнил момент, когда после заявления Тегерана о том, что обогащение — лишь отправная точка, они с Джаредом Кушнером переглянулись в полной растерянности, осознав, в какой сложной ситуации оказались.





Спецпосланник также уточнил, что при необходимости Иран способен довести уровень обогащения с 60 до 90% примерно за неделю-десять дней. Остановить этот процесс практически невозможно из-за неограниченных запасов, добавил он. По его словам, предложение американцев о 10-летнем полном отказе от обогащения было категорически отвергнуто.





Всего до начала военной операции состоялось три раунда переговоров: 6 февраля в Маскате, 17 и 26 февраля — в Женеве. После последней встречи источники сообщали о разочаровании Уиткоффа и Кушнера позицией иранской стороны.





Операция США и Израиля началась утром 28 февраля. В ее ходе погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и несколько высокопоставленных военных. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о масштабном наступлении, атакам подверглись военные базы США в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Ираке. Ряд стран региона, включая Саудовскую Аравию и Оман, заявили о готовности отвечать на удары Тегерана.





Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что у Пентагона в хранилищах достаточно боеприпасов для ведения практически «вечной» войны.