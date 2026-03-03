«Китайский Новый год в Москве»: знакомство с культурой Востока

Особую атмосферу дарили декорации. Это огромные фигуры панд, а также дракон на елке с фонариками. И, конечно, символ праздника — большая красная лошадь. Этот цвет обозначает стихию огня и символизирует мощный поток созидательной энергии, энтузиазм и волю к жизни.





Гостей ждали знакомство с культурой Востока, экзотические мастер-классы, спектакли уличного театра, шоу китайских барабанщиков и представление «Танец дракона».





Здесь можно было попробовать уникальную азиатскую кухню: калачи с уткой по-пекински, мантоу и другие блюда. В качестве десерта гости выбирали жареное молоко и фрукты в карамели.





Для того, чтобы загадать желание, нужно было повязать ленточку на «Поезд желаний» — символический экспресс Москва — Пекин, который стал мостом между двумя культурами.





На площади также работала традиционная китайская почта: каждый мог отправить открытку в любую точку России в красном конвертике хунбао.





Подробнее о проходившем фестивале «Китайский Новый год в Москве» можно узнать на официальном сайте проекта.