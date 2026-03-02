Трамп заявил, что операция против Ирана займет 4–5 недель

Вашингтон изначально рассчитывал провести военную операцию против Ирана за четыре-пять недель, однако имеет возможность вести боевые действия дольше. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам.





«С самого начала мы планировали от четырех до пяти недель, но у нас есть возможность продержаться гораздо дольше», — отметил американский лидер.





Политик подчеркнул, что на ликвидацию военного руководства Ирана ушел примерно час, что быстрее запланированного графика.





Отвечая на предположения, что ему может «наскучить» война, Трамп заявил, что ему никогда не бывает скучно. По его словам, ключевые цели США — уничтожение ракетного потенциала Ирана и его военно-морского флота.





Трамп сообщил, что 10 иранских кораблей уже уничтожены и «лежат на дне моря». Операцию против Тегерана Трамп назвал «последним и лучшим шансом» устранить угрозу от «больного и зловещего режима».