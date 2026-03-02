В Иране умерла вдова Али Хаменеи, пострадавшая при ударе США и Израиля

Супруга погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде скончалась спустя несколько дней после ранения. Об этом сообщает Al Alam в X.





По данным Iran International, последние дни 79-летняя вдова находилась в коме. Багерзаде получила ранения в результате совместного удара США и Израиля по Тегерану 28 февраля, в ходе которого погиб сам аятолла Хаменеи.





Она родилась в 1947 году в семье бизнесмена и вышла замуж за Хаменеи в 1964 году. Известно, что она была сестрой бывшего заместителя директора Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB) и вела жизнь вдали от публичности.





Ранее сообщалось о гибели дочери, невестки и зятя Хаменеи, а также его 14-месячной внучки Захры. У верховного лидера осталось четверо сыновей и две дочери, а также семь внуков.





Власти Ирана объявили 40-дневный траур и семь выходных дней. Президент Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за убийство, назвав его страшным преступлением.