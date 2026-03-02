Новости
В Иране умерла вдова Али Хаменеи, пострадавшая при ударе США и Израиля
Она скончалась спустя несколько дней после гибели мужа undefined
Супруга погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мансуре Ходжасте Багерзаде скончалась спустя несколько дней после ранения. Об этом сообщает Al Alam в X. 


По данным Iran International, последние дни 79-летняя вдова находилась в коме. Багерзаде получила ранения в результате совместного удара США и Израиля по Тегерану 28 февраля, в ходе которого погиб сам аятолла Хаменеи. 


Она родилась в 1947 году в семье бизнесмена и вышла замуж за Хаменеи в 1964 году. Известно, что она была сестрой бывшего заместителя директора Иранской телерадиовещательной корпорации (IRIB) и вела жизнь вдали от публичности.


Ранее сообщалось о гибели дочери, невестки и зятя Хаменеи, а также его 14-месячной внучки Захры. У верховного лидера осталось четверо сыновей и две дочери, а также семь внуков.


Власти Ирана объявили 40-дневный траур и семь выходных дней. Президент Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за убийство, назвав его страшным преступлением.

