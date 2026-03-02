Новости
Новости 18+
St
«Мы выбьем из них все дерьмо»: Трамп анонсировал сильную волну ударов по Ирану
18+
Он допустил отправку наземных войск в Исламскую Республику undefined
Новости

«Мы выбьем из них все дерьмо»: Трамп анонсировал сильную волну ударов по Ирану

Он допустил отправку наземных войск в Исламскую Республику

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные «выбьют все дерьмо» из Ирана. Его слова передает телеканал CNN.


«Мы выбьем из них все дерьмо... Думаю, все идет очень хорошо», — сказал он.


При этом Трамп подчеркнул, что масштабная фаза ударов еще впереди. По его словам, американская армия «еще даже не начинала сильно бить». Политик анонсировал большую волну ударов в скором времени.


В интервью The New York Post американский лидер не исключил возможность отправки наземных войск в Исламскую Республику.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#иран #военный конфликт #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...