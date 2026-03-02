«Мы выбьем из них все дерьмо»: Трамп анонсировал сильную волну ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные «выбьют все дерьмо» из Ирана. Его слова передает телеканал CNN.





«Мы выбьем из них все дерьмо... Думаю, все идет очень хорошо», — сказал он.





При этом Трамп подчеркнул, что масштабная фаза ударов еще впереди. По его словам, американская армия «еще даже не начинала сильно бить». Политик анонсировал большую волну ударов в скором времени.





В интервью The New York Post американский лидер не исключил возможность отправки наземных войск в Исламскую Республику.