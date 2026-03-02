Новости
Дочь Умара Джабраилова заявила, что его убили из-за дружбы с Эпштейном
Она написала, что «отца заставили замолчать» undefined
Бизнесмена Умара Джабраилова убили из-за его дружбы с осужденным за педофилию в США Джефри Эпштейном. Такое мнение в своих соцсетях высказала его дочь Альвина.


«Его заставили замолчать из-за его причастности к Джеффри Эпштейну», — подписала она ролик, выложив скриншот электронного письма от 24 мая 2001 года, якобы адресованного сообщнице Эпштейна Гислейн Максвелл.


Бывший адвокат бизнесмена Александр Карабанов назвал предположения о самоубийстве из-за попадания в список Эпштейна несостоятельными. 


«Понимая его личность, у него не было никакой необходимости накладывать на себя руки из-за якобы попадания в список Эпштейна», — сказал он ТАСС.


Умар Джабраилов будет похоронен 3 марта в селе Новые Атаги в Чечне. Вопрос о месте прощания пока решается.


Сегодня стало известно, что Джабраилов был найден с ранением головы в квартире в центре Москвы. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли. На месте происшествия нашли пистолет.

