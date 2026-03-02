Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в Москве

В московской гостинице найден мертвым известный бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.





По предварительной информации, он покончил с собой. На месте был найден пистолет. РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что тело было найдено в квартире. Его доставили в больницу, однако спасти не успели.





Джабраилову было 67 лет. В 2020 году он уже пытался покончить с собой. Его госпитализировали и смогли спасти.





Политик и бизнесмен родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 году он возглавил группу компаний «Плаза», управлявшую торговыми центрами в России: «Охотный Ряд», «Смоленский пассаж», а также ЖК «Кунцево» и гостиницей «Россия».





Также Умар Джабраилов участвовал в президентских выборах в России в 2000 году. Он занял последнее место, получив 0,08% голосов. С 2004 по 2009 годы представлял Чеченскую Республику в Совете Федерации и был заместителем председателя комитета по международным делам.





В 2017 году бывший сенатор открыл стрельбу из наградного пистолета в московском отеле Four Seasons. За этот инцидент он был оштрафован на 500 тысяч рублей и исключен из партии «Единая Россия».