МВД: трое московских полицейских погибли из-за дистанционной детонации предметов

Трое сотрудников столичной полиции погибли в конце 2025 и в феврале 2026 годов из-за дистанционной детонации предметов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





«На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов», — написала она в канале в MAX.





Украинские спецслужбы активно используют мобильные телефоны, социальные сети и мессенджеры для вербовки россиян, рассказала Волк. Она призвала критически оценивать предложения о быстром заработке, угрозы и требования, поступающие через мессенджеры.





Напомним, в ночь на 24 декабря на Елецкой улице два сотрудника ДПС остановили подозрительного человека у служебной машины. В результате взрыва они погибли.





Еще один трагический инцидент произошел в ночь на 24 февраля 2026 года у Савеловского вокзала. При взрыве погиб один полицейский, двое получили ранения.





Daily Storm побывал на прощании с погибшим сотрудником.