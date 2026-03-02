Новости
МВД: трое московских полицейских погибли из-за дистанционной детонации предметов
Волк рассказала о вербовке россиян украинскими спецслужбами для атак на силовиков undefined
Трое сотрудников столичной полиции погибли в конце 2025 и в феврале 2026 годов из-за дистанционной детонации предметов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


«На днях и в конце прошлого года действия находившихся под влиянием украинских преступников граждан унесли жизни трех сотрудников столичной полиции. В обоих случаях произошла дистанционная детонация находившихся при них предметов», — написала она в канале в MAX.


Украинские спецслужбы активно используют мобильные телефоны, социальные сети и мессенджеры для вербовки россиян, рассказала Волк. Она призвала критически оценивать предложения о быстром заработке, угрозы и требования, поступающие через мессенджеры.


Напомним, в ночь на 24 декабря на Елецкой улице два сотрудника ДПС остановили подозрительного человека у служебной машины. В результате взрыва они погибли. 


Еще один трагический инцидент произошел в ночь на 24 февраля 2026 года у Савеловского вокзала. При взрыве погиб один полицейский, двое получили ранения.


Daily Storm побывал на прощании с погибшим сотрудником.

