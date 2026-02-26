«Ценой своей жизни уберег коллег»: в Москве прощаются с полицейским, погибшим при теракте у Савеловского вокзала

В управлении внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы проходит церемония прощания с погибшим в теракте у Савеловского вокзала старшим лейтенантом Денисом Братущенко. Об этом сообщает корреспондент Daily Storm.
На церемонии прощания глава Госавтоинспекции России Михаил Черников назвал погибшего настоящим полицейским.
«Я думаю, что он уберег многих ценой своей жизни, том в числе и коллег. Сотрудниками Госавтоинспекции сегодня по всей стране минута молчания в память о нашем замечательном сотруднике. <...> Коллегам надо понимать всю степень ответственности, которая у нас сегодня есть перед населением и чтить память нашего достойнейшего коллеги. Светлая память и низкий поклон», — отметил он.
Дениса Братущенко проводили родные, коллеги и друзья. Венки прислали правительство Москвы, столичный главк МВД и Госавтоинспекция. С марта 2019 года погибший служил в московской полиции. У него остались жена и двое детей.
Напомним, теракт случился ночью 24 февраля. Злоумышленник подошел к машине ДПС, где были трое сотрудников, и устроил взрыв. 34-летний Денис Братущенко погиб, двое его коллег получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии.