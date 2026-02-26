«Ценой своей жизни уберег коллег»: в Москве прощаются с полицейским, погибшим при теракте у Савеловского вокзала

Дениса Братущенко проводили родные, коллеги и друзья. Венки прислали правительство Москвы, столичный главк МВД и Госавтоинспекция. С марта 2019 года погибший служил в московской полиции. У него остались жена и двое детей.





Напомним, теракт случился ночью 24 февраля. Злоумышленник подошел к машине ДПС, где были трое сотрудников, и устроил взрыв. 34-летний Денис Братущенко погиб, двое его коллег получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии.