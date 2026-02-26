Новости
Директор «Макфы» Паршин, обвиняемый в получении многомиллионной взятки, отправился на СВО
Он не признал вину undefined
Директор по закупкам компании «Макфа» Владлен Паршин, арестованный в феврале 2025 года по делу о получении взятки в размере не менее 16 миллионов рублей, отправился на специальную военную операцию. Об этом пишет ТАСС.


«Паршин ушел на СВО, не признав вины во взяточничестве», — сказал собеседник агентства.


Следствие утверждает, что Паршин в сговоре с начальником отдела закупок зерна Иваном Тофаном планировал с сентября 2024 по февраль 2025 года получить взятку от представителя коммерческой фирмы. Взятка предназначалась за подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы.


«Макфа» — один из ведущих производителей макаронных изделий, круп и муки. В мае 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества компании и некоторых лиц в пользу государства. Причиной стали коррупционные нарушения.

