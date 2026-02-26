Россия и Украина провели обмен телами погибших

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.





По его словам, российская столона передала Украине тысячу тел военных ВСУ, а взамен получила 35 тел российских солдат. В предыдущие разы соотношение было примерно такое же.





Прошлый обмен состоялся в конце января. Тогда, по словам Мединского, в рамках стамбульских договоренностей Москва передала Киеву тела тысячи военнослужащих ВСУ и получила 38 тел российских бойцов.





Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил, что с июня 2025 года российская сторона передала более 12 тысяч погибших военнослужащих, а взамен получила тела более 200 военных.