Какую продукцию предлагают рыбные рынки «Москва — на волне» в Великий пост

До 11 апреля на рыбных рынках «Москва — на волне» в районах Косино-Ухтомский и Митино действует специальное предложение для посетителей. На ряд товаров по случаю Великого поста установлена скидка 10% — их можно найти по тематическому ценнику, сообщается на mos.ru.
В период поста рацион часто ограничивают крупами и овощами, исключая пищу животного происхождения. Однако некоторые морепродукты являются бескровными организмами, и их употребление допускается. Акция поможет разнообразить меню ценными источниками белка и микроэлементов.
В ассортименте товаров со скидкой — северная, магаданская и мурманская креветка в варено-мороженом виде, вяленая креветка для салатов и снеков, а также креветки на шпажке в маринаде. Широко представлен командорский кальмар: свежемороженое филе, цельные тушки, щупальца и продукт на шпажке для быстрого приготовления. Также в акции участвует морской гребешок — свежий, свежемороженый и на шпажке.
Рынки «Москва — на волне» предлагают продукцию из ключевых «рыбных» регионов России — от Карелии до Камчатки. Качество товаров проверяется в собственных лабораториях. Для посетителей работают фудкорты и зоны для мастер-классов, доступна доставка через сервис «Купер».