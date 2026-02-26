Какую продукцию предлагают рыбные рынки «Москва — на волне» в Великий пост

До 11 апреля на рыбных рынках «Москва — на волне» в районах Косино-Ухтомский и Митино действует специальное предложение для посетителей. На ряд товаров по случаю Великого поста установлена скидка 10% — их можно найти по тематическому ценнику, сообщается на mos.ru.





В период поста рацион часто ограничивают крупами и овощами, исключая пищу животного происхождения. Однако некоторые морепродукты являются бескровными организмами, и их употребление допускается. Акция поможет разнообразить меню ценными источниками белка и микроэлементов.