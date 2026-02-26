«Путин держит руку на пульсе»: Кремль подтвердил падение нефтегазовых доходов

В Кремле признали снижение доходов бюджета от нефти и газа. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это частично компенсируется увеличением поступлений из других источников.





«Действительно, есть падение нефтегазовых доходов, частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, и говорил премьер-министр вчера», — сказал Песков на брифинге.





Он также сообщил, что президент Владимир Путин держит руку на пульсе и обсуждает эту тему с правительством и Центробанком.





Минфин России ранее сообщил о снижении нефтегазовых доходов в январе 2026 года на 50,2% по сравнению с тем же месяцем 2025 года. Это привело к уменьшению поступлений до 393 миллиардов рублей. Недостающие средства компенсируются за счет Фонда национального благосостояния, который используется для покрытия дефицита бюджета в рамках «бюджетных правил».





Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в этом году будет менее 20%.