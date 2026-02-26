Московские ярмарки подготовили постное меню: чечевичные котлеты, смоленская пастила и рыба

Во время Великого поста эксперты напоминают о важности осторожного подхода к изменению рациона. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нервной системы и онкологическими заболеваниями перед соблюдением ограничений необходимо проконсультироваться со специалистом.





«Выход из Великого поста должен быть очень осторожным, начинать нужно с легкоусвояемых белков и постепенно вводить продукты в рацион. Точно так же осторожно нужно было и входить в пост», — цитирует корреспондент Daily Storm Андрея Тяжельникова, главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврача больницы №220.





Московские ярмарки, где представлена продукция из более чем 40 регионов России, стали местом, где можно найти необычные постные продукты. За несколько дней до поста горожане интересуются постными позициями, а участники привозят товары, которые сложно найти в супермаркетах: котлеты из чечевицы, соленья, замороженные ягоды, овощи и постные десерты, рассказала руководитель пресс-службы ярмарок Анастасия Костянникова.





Участница ярмарки из Смоленской области Марина Голубева также представила продукцию региона:





«У нас есть постная коврижка, которая готовилась специально к посту, квашеная капуста, смоленская пастила, иван-чай и рыба, которую можно есть в пост».





В 2026 году Великий пост будет длиться с 23 февраля по 11 апреля.