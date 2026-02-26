Рэпера Гуфа приговорили к году условно за нападение на полицейского в бане

Наро-Фоминский суд приговорил рэпера Алексея Долматова (Гуф) к одному году лишения свободы условно по делу об инциденте в банно-оздоровительном комплексе в Подмосковье. Об этом сообщает прокуратура региона.





«С учетом позиции государственного обвинителя Наро-Фоминской городской прокуратуры суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. На основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком в 1 год», — говорится в сообщении.





Действия артиста были переквалифицированы со статьи «Грабеж» на «Самоуправство». Второй фигурант дела, Геворк Саруханян, также приговорен к году условно.





Согласно материалам дела, 23 октября 2024 года в бане в деревне Малые Горки Долматов и Саруханян в ходе конфликта похитили мобильный телефон у потерпевшего, нанеся ему удары. Позже выяснилось, что пострадавший — сотрудник полиции Михаил Мартьянов, находившийся в тот момент не при исполнении.