«Масленица»: пластилиновый театр на Городецкой улице

На площадке фестиваля «Масленица» на Городецкой улице гости участвовали в народных гуляньях, пробовали силы в традиционных забавах и угощались блинами. Фестиваль проходил с 13 по 22 февраля.
В спортивной программе — перетягивание каната, прыжки в мешках и самое забавное испытание: приседание с коромыслом и ведрами. Самых выносливых участников награждали призами.
«Мы здесь каждые выходные, моей внучке очень нравится. Посещаем все мероприятия, в том числе для взрослых. Также были какие-то конкурсы, давали подарки. Все очень замечательно, нам очень нравится, мы ходим сюда с удовольствием», — поделилась гостья площадки.
Для любителей творчества работал масленичный кинодом, где рассказывали о профессиях режиссера и актера. На мастер-классе «Пластилиновый театр» гостей познакомили с основами пластилиновой анимации.
Каждый желающий мог оставить яркую ленточку на тематической зоне — по словам организаторов, это приносит удачу.
