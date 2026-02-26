«Масленица»: пластилиновый театр на Городецкой улице

В спортивной программе — перетягивание каната, прыжки в мешках и самое забавное испытание: приседание с коромыслом и ведрами. Самых выносливых участников награждали призами.





«Мы здесь каждые выходные, моей внучке очень нравится. Посещаем все мероприятия, в том числе для взрослых. Также были какие-то конкурсы, давали подарки. Все очень замечательно, нам очень нравится, мы ходим сюда с удовольствием», — поделилась гостья площадки.





Для любителей творчества работал масленичный кинодом, где рассказывали о профессиях режиссера и актера. На мастер-классе «Пластилиновый театр» гостей познакомили с основами пластилиновой анимации.





Каждый желающий мог оставить яркую ленточку на тематической зоне — по словам организаторов, это приносит удачу.





Подробнее о том, как проходил фестиваль «Масленица» на площадках в Москве, можно прочитать на официальном сайте проекта.