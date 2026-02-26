Находящаяся под следствием и домашним арестом блогер Лерчек родила сына

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, родила сына, пишет ТАСС. Сейчас она находится под следствием и обвиняется в незаконном выводе денег за границу.





«На днях Лерочка родила сына», — сказал собеседник агентства.





Отцом ребенка стал хореограф Луис Сквиччиарини. О своем скором отцовстве он объявил в ноябре 2025 года в соцсетях.





Беременность у блогера протекала непросто. Ее госпитализировали с угрозой выкидыша и провели операцию. В феврале у Чекалиной снова возникли проблемы со здоровьем — на этот раз с ногой. Она отказалась от госпитализации. Из-за плохого самочувствия она не явилась на суд 9 февраля, и заседание перенесли на 16 марта.





Напомним, Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем Чекалин обвиняются в валютных операциях с поддельными документами. По данным следствия, они продавали фитнес-марафоны через договоры с иностранной компанией и вывели за границу около 251 миллиона рублей.