В Твери задержали журналиста и политика Екатерину Дунцову

В Твери полицейские задержали журналистку и политика Екатерину Дунцову (признана Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом стало известно из Telegram-канала ее незарегистрированной партии «Рассвет».





Подробности задержания неизвестны, правоохранительные органы информацию не комментировали. Ее доставили в отделении полиции, где она дала показания.





Как рассказал Daily Storm политик Борис Надеждин, Дунцову освободили спустя некоторое время.





«Вышла на связь, отпустили», — рассказал он.





Дунцова ранее рассказывала, что в том году ее уже задерживали в Твери. После собрания оргкомитета по созданию партии полицейские остановили ее машину и потребовали пройти тест на наркотики. Результаты оказались отрицательными.





Дунцова работала в различных СМИ в начале 2000-х. В 2019–2022 годах она занимала пост депутата Ржевской городской думы VII созыва. В декабре 2023 года журналистка подала документы в Центризбирком, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты на выборах 2024 года, однако ей отказали из-за нарушений в тексте.





В мае 2024 года она была включена в реестр иноагентов.