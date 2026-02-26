Новости
В Твери задержали журналиста и политика Екатерину Дунцову
В Твери полицейские задержали журналистку и политика Екатерину Дунцову (признана Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом стало известно из Telegram-канала ее незарегистрированной партии «Рассвет».


Подробности задержания неизвестны, правоохранительные органы информацию не комментировали. Ее доставили в отделении полиции, где она дала показания.


Как рассказал Daily Storm политик Борис Надеждин, Дунцову освободили спустя некоторое время.


«Вышла на связь, отпустили», — рассказал он.


Дунцова ранее рассказывала, что в том году ее уже задерживали в Твери. После собрания оргкомитета по созданию партии полицейские остановили ее машину и потребовали пройти тест на наркотики. Результаты оказались отрицательными.


Дунцова работала в различных СМИ в начале 2000-х. В 2019–2022 годах она занимала пост депутата Ржевской городской думы VII созыва. В декабре 2023 года журналистка подала документы в Центризбирком, чтобы зарегистрироваться кандидатом в президенты на выборах 2024 года, однако ей отказали из-за нарушений в тексте.


В мае 2024 года она была включена в реестр иноагентов.

#задержание #тверь #екатерина дунцова
