Джаз, конструктивизм и петровская Москва: планируем выходные с «Мосбилетом»

Сервис «Мосбилет» представил подборку культурных мероприятий на ближайшие выходные. В афише — исторические экскурсии, театральные постановки, музыкальные вечера и программы для детей на разных площадках города.





Музей Парка Горького приглашает на экспозицию «Парк Горького. Начало». 28 февраля в 12:00 там пройдет историческая экскурсия по «Зарядью», посвященная древнему району Москвы. А в Музее истории Лефортово до 1 марта открыта выставка «Дива и диковины петровской Москвы», приуроченная к 300-летию со дня смерти Петра I. В тот же день, 1 марта, в 12:00 можно посетить экскурсию по дому-коммуне — выдающемуся образцу конструктивизма.





Театральная программа включает музыкальную сказку «Лукич» (28 февраля, 17:00), мистическую постановку «Упырь. История одного происшествия» (28 февраля, 18:00) и спектакль «Маленькие супружеские преступления» по пьесе Шмитта (1 марта, 19:00).





В концертном зале «Зарядье» 28 февраля в 19:00 пройдет концерт к шестилетию органа с сочинениями Листа. В Театре Ермоловой в 20:00 — «Ермоловский + джаз». 1 марта в Доме музыки состоится интерактивный концерт «Золотая эра джаза» для детей.





Для семейного досуга: центр реабилитации птиц в «Сокольниках» с редкими пернатыми, программа в усадьбе Кусково по сочинению сказок (28 февраля, 12:00) и выставка «Русская игрушка. Символ. Образ. Традиция» в подземном музее «Зарядья».