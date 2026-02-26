РБК: Telegram заблокируют в России в начале апреля из-за вербовки людей для диверсий

Власти России рассматривают возможность блокировки мессенджера Telegram в первых числах апреля. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.





Два собеседника, близких к Кремлю, называют это окончательным решением. По их словам, одна из причин — участившиеся случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.





В Роскомнадзоре не подтвердили и не опровергли информацию, заявив, что им «нечего добавить к ранее опубликованной информации».





Информация о полной блокировке мессенджера с 1 апреля появлялась и ранее. Тогда РКН также не комментировал эти слухи. Напомним, что сейчас Telegram уже частично ограничен в России.





При этом глава Минцифры Максут Шадаев 18 февраля сообщал, что принято решение не ограничивать работу Telegram в зоне специальной военной операции.