Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков. Об этом сообщили в Telegram-канале поискового отряда «Сальвар».





«Найдена. Жива», — говорится в сообщении.





В пресс-службе «ЛизаАлерт» уточнили, что ребенка обнаружили сотрудники уголовного розыска и следователи совместно с волонтерами. Подозреваемый в похищении задержан, с ним работают следователи, рассказали в Следственном комитете.





По данным СМИ, девочка находилась в гараже, кричала и звала маму. Ее услышал один из поисковиков.





Напомним, Саша пропала утром 24 февраля. Около 08:00 она вышла из дома на улице Маршала Еременко выгулять собаку. Через некоторое время питомец вернулся домой один, с поводком и ошейником.