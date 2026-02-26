Новости
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой на третий день поисков. Об этом сообщили в Telegram-канале поискового отряда «Сальвар».


«Найдена. Жива», — говорится в сообщении. 


В пресс-службе «ЛизаАлерт» уточнили, что ребенка обнаружили сотрудники уголовного розыска и следователи совместно с волонтерами. Подозреваемый в похищении задержан, с ним работают следователи, рассказали в Следственном комитете.


По данным СМИ, девочка находилась в гараже, кричала и звала маму. Ее услышал один из поисковиков.


Напомним, Саша пропала утром 24 февраля. Около 08:00 она вышла из дома на улице Маршала Еременко выгулять собаку. Через некоторое время питомец вернулся домой один, с поводком и ошейником.

