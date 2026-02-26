Топ самых интересных ресторанов Москвы, открытых за последнее время

Новости
Весна уже на пороге, и это повод отправиться на поиски новых кулинарных впечатлений. VOICE подготовил традиционный обзор самых ярких гастрономических открытий.


В Москве открылся второй ресторан Loro на Трубецкой, 10. Пространство с видом на усадьбу Трубецких предлагает итальянскую кухню от бренд-шефа Николая Вовчинского: домашние анчоусы, крудо из сибаса.


На Пятницкой, 8 заработала траттория-пиццерия Core Mio с неаполитанской атмосферой, дровяной печью и гастрономической лавкой. В меню — суп чанфотта, паста с сальсиччей.


Холдинг Levantine Family открыл ресторан Yuma на Новинском бульваре. Уникальная фишка — песчаный гриль. Меню разделено на японскую (суши с торо) и китайскую части (пекинская утка, курица по-сычуаньски).


В Большом Сухаревском переулке появилось четвертое кафе Finch в коллаборации с брендом naohasa. Интерьер в балийском стиле, в меню — завтраки, японские панкейки, тальятелле с креветками.


На 2-й Звенигородской открылся японский ресторан ODZU. Шеф Никита Хлыновский делает акцент на свежести: лосось из Мурманска, гребешок с Сахалина. В меню — осьминог с кремом из цветной капусты, черная треска мисо.


В «Метрополисе» открылся четвертый Boston Seafood & Bar. До конца февраля — скидка 50% на фирменные креветки.


В отеле «Шамбала» заработал первый проект Novikov Group — «Птичка by Novikov». Ресторан с панорамными видами предлагает грузинскую и среднеазиатскую кухню: хинкали, хачапури, плов.

