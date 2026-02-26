Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичный рынок

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность распространения льготной ипотеки для многодетных семей на покупку жилья на вторичном рынке. Об этом сообщается на сайте Кремля.





Речь идет о приобретении квартир в многоквартирных домах, построенных более 20 лет назад, в городах с низким объемом строительства жилья. Доклад должен быть представлен до 30 марта 2026 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.





Во время прямой линии президент говорил, что семейная ипотека действует на вторичный рынок уже в нескольких городах. В перечень включено практически 900 населенных пунктов.