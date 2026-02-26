Роскомнадзор опроверг информацию о запрете VPN на работе

Роскомнадзор предупредил о массовом распространении поддельных писем, которые якобы отправлены от имени территориальных управлений ведомства. Предупреждение опубликовано в Telegram-канале регулятора 26 февраля.





По информации РКН, мошенники используют адрес электронной почты rsockanc56@mail.ru. В своих письмах они сообщают о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Эти письма выглядят как официальные документы, но содержат поддельные данные об электронной подписи.





«Это фейк!» — подчеркнули в ведомстве.





В Роскомнадзоре рассказали, что настоящие письма всегда имеют электронную подпись в формате .sig, которую можно проверить на портале госуслуг. Официальные рассылки отправляются только с домена @rkn.gov.ru, поэтому граждан и организации просят не отвечать на сообщения с других адресов.