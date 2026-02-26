Новости
Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде», «Интернах» и «Склифосовском»
Актер театра и кино Владимир Довжик, запомнившийся зрителям ролями в сериалах «Склифосовский», «Бригада» и «Интерны», скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщил Московский драматический театр «Человек» на своей странице во «ВКонтакте».


«Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего Театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика», — говорится в некрологе.


Согласно информации СМИ, предварительная причина смерти — инсульт.


Широкую известность актер получил благодаря роли нейрохирурга Юрия Шейнмана в медицинской драме «Склифосовский». Он снимался в этом проекте на протяжении нескольких сезонов, начиная с 2012 года. В культовом сериале «Бригада» (2002) актер сыграл юриста Саши Белого, а в ситкоме «Интерны» — владельца клиники в Рязани Ефима Ширмана.


Артист также снимался в таких фильмах, как «След», «Исцеление», «Московская борзая», «Конец прекрасной эпохи», «Людмила Гурченко», «Балабол», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» и во многих других.

