Умер актер Владимир Довжик, сыгравший в «Бригаде», «Интернах» и «Склифосовском»

Актер театра и кино Владимир Довжик, запомнившийся зрителям ролями в сериалах «Склифосовский», «Бригада» и «Интерны», скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщил Московский драматический театр «Человек» на своей странице во «ВКонтакте».





«Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего Театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика», — говорится в некрологе.





Согласно информации СМИ, предварительная причина смерти — инсульт.





Широкую известность актер получил благодаря роли нейрохирурга Юрия Шейнмана в медицинской драме «Склифосовский». Он снимался в этом проекте на протяжении нескольких сезонов, начиная с 2012 года. В культовом сериале «Бригада» (2002) актер сыграл юриста Саши Белого, а в ситкоме «Интерны» — владельца клиники в Рязани Ефима Ширмана.





Артист также снимался в таких фильмах, как «След», «Исцеление», «Московская борзая», «Конец прекрасной эпохи», «Людмила Гурченко», «Балабол», «Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш» и во многих других.