Восемь человек готовили теракт против топ-менеджера оборонного предприятия, выпускающего оружие для СВО

Восемь человек готовили теракт против руководящего сотрудника оборонного предприятия в Московской области, которое занимается выпуском вооружения для спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.





По версии следствия, неизвестные из-за рубежа разработали план убийства первого заместителя директора предприятия, выполняющего задачи в рамках гособоронзаказа. Целью была дестабилизация деятельности органов власти.





Они создали сеть пособников из Свердловской, Московской областей и Пермского края. В конце 2024 года исполнители изготовили мощное взрывное устройство, следили за жертвой и заложили бомбу под его машину в Коломне. Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ сразу после установки взрывчатки.





Дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Все обвиняемые находятся под стражей.