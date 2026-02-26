Восемь человек готовили теракт против топ-менеджера оборонного предприятия, выпускающего оружие для СВО

Новости
Восемь человек готовили теракт против руководящего сотрудника оборонного предприятия в Московской области, которое занимается выпуском вооружения для спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.


По версии следствия, неизвестные из-за рубежа разработали план убийства первого заместителя директора предприятия, выполняющего задачи в рамках гособоронзаказа. Целью была дестабилизация деятельности органов власти.


Они создали сеть пособников из Свердловской, Московской областей и Пермского края. В конце 2024 года исполнители изготовили мощное взрывное устройство, следили за жертвой и заложили бомбу под его машину в Коломне. Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ сразу после установки взрывчатки.


Дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Все обвиняемые находятся под стражей.

