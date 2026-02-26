«Китайский Новый год в Москве»: экспресс, приносящий удачу

«Сейчас проходит китайский Новый год на Манежной площади. Мы решили повязать ленточки на «Поезд желаний». Я завязала семь узлов и проговорила одно желание, но на каждый узел я добавляла еще и какие-то маленькие акценты, чтобы желание точно сбылось. Чего и вам желаю!» — поделилась гостья площадки.





Маленьких гостей привлекает надувная панда, взбирающаяся на елку, а взрослые с удовольствием фотографируются на фоне ярких фонариков и декоративных драконов. На площади также работает традиционная китайская почта: каждый может отправить открытку в любую точку России в красном конвертике хунбао. Для гостей доступна и азиатская кухня.





Фестиваль проходит с 16 февраля по 1 марта.





Подробности можно узнать на официальном сайте проекта.