Слуцкий обратится в прокуратуру из-за идеи властей Чебоксар внести стоимость уборки снега в платежки за ЖКХ
Глава ЛДПР отметил, что сейчас люди и так задыхаются от роста тарифов Леонид Слуцкий
Слуцкий обратится в прокуратуру из-за идеи властей Чебоксар внести стоимость уборки снега в платежки за ЖКХ

Глава ЛДПР отметил, что сейчас люди и так задыхаются от роста тарифов

Леонид Слуцкий Фото: Global Look Press / Булкин Сергей

Стоимость вывоза снега с придомовых территорий в Чебоксарах будет включена в платежные документы управляющих компаний отдельной строкой. Об этом сообщили ранее на сайте городской администрации. Нововведение вызвало негодование у местных жителей, и они обратились за помощью к ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий не остался в стороне.


По его словам, в ЛДПР полностью разделяют праведный гнев людей. Политик также отметил, что «новая строка в платежке жизнь точно не облегчит».


«Нам говорят о «прозрачности», о том, что граждане якобы будут видеть, сколько именно стоит уборка снега. Но практика показывает: такие решения редко приводят к снижению общей суммы. Как правило, отдельная графа просто добавляется к уже существующим начислениям. Никто не спешит уменьшать базовый платеж. В итоге под красивыми словами о прозрачности скрывается банальное увеличение финансовой нагрузки на и так уже перегруженных финансовыми обязательствами людей. Мы в ЛДПР убеждены, что это наглая попытка обойти установленные ограничения и фактически поднять плату за ЖКХ», — подчеркнул Слуцкий.


Лидер ЛДПР отметил, что сегодня граждане по всей стране и так задыхаются от роста тарифов. Они устали от бесконечных повышений и отсутствия реального контроля, поэтому ЛДПР против введения дополнительных строк, которые приведут к увеличению нагрузки на людей.


«Мы направим обращение прокурору Чувашской Республики с требованием проверить обоснованность принимаемых решений и не допустить роста платы за услуги ЖКХ под сомнительными предлогами», — резюмировал Слуцкий.


По данным чебоксарского управления ЖКХ и благоустройства, сейчас затраты на уборку снега включены в общую статью «содержание дома». Нововведение выделит эти расходы в отдельную категорию, чтобы люди видели, сколько денег направляется на транспортировку и вывоз снега.

